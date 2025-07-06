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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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73 ألف مخالفة مرورية.. رقم قياسي تضبطه الداخلية خلال 24 ساعة فقط

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه عن استمرار وزارة الداخلية في تنظيم حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن هذه الحملات تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 73704 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (744) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص  (355) سائق وإيجابية (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (36) محكوم عليه بإجمالى (136) حكم، كما تم التحفظ على (7) سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

وازرة الداخليه المرور السير بدون الترخيص

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