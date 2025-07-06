كشف طبي لحكام القسم الأول والمحترفين استعدادا للموسم الجديد

انتهت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، من إجراءات توقيع الكشف الطبي على حكام دوري القسم الأول والثاني أ "المحترفين"، اليوم الأحد، في مقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر؛ استعدادا للموسم الجديد، والذي يعد اجتيازه شرطا أساسيا للمشاركة في إدارة المباريات.

وخضع 150 حكما للكشف الطبي عن طريق اللجنة الطبية بالاتحاد، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، والذي تضمن كشف «قلب - رمد - أشعة موجات فوق صوتية على القلب - تحاليل دم» تحت إشراف الدكتور هاني الشهيدي نائب رئيس اللجنة.

بينما يجري الكشف الطبي على باقي الحكام بالمناطق، وفقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هابي أبو ريدة.