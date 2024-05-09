أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 مايو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 9- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5جنيه.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيه.
سعر الثوم:من 55 جنيه.
سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيه
سعر كيلو البامية: من 25 إلى45 جنيه.
سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيه.
سعر كيلو الكوسة: 9 جنيه.
سعر ورق العنب: من11 إلى25 جنيها.
سعر كيلو البسلة 26 جنيها.
سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها
سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.
سعر عنب البناتي أحمر من 25 إلى 55 جنيه
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.
سعر كيلو التفاح من 15 إلى 25 جنيه.
سعر البرتقال من 3.5 إلى 5.5 جنيه
سعر اليوسفي من 3 إلى 9 جنيه
سعر التفاح الأصفر من 40 إلى 70جنيها.
سعر الشمام : 13 جنيه.
سعر الفراولة من 9 إلى17 جنيها.
سعر الجوافة من 15 إلى35 جنيها.
سعر الرمان من10 إلى 22 جنيها.