أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 مايو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 9- 5 - 2024، بالأسواق في مصر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5جنيه.

سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيه.

سعر الثوم:من 55 جنيه.

سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيه

سعر كيلو البامية: من 25 إلى45 جنيه.

سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيه.

سعر كيلو الكوسة: 9 جنيه.

سعر ورق العنب: من11 إلى25 جنيها.

سعر كيلو البسلة 26 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها

سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.

سعر عنب البناتي أحمر من 25 إلى 55 جنيه

سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.

سعر كيلو التفاح من 15 إلى 25 جنيه.

سعر البرتقال من 3.5 إلى 5.5 جنيه

سعر اليوسفي من 3 إلى 9 جنيه

سعر التفاح الأصفر من 40 إلى 70جنيها.

سعر الشمام : 13 جنيه.

سعر الفراولة من 9 إلى17 جنيها.

سعر الجوافة من 15 إلى35 جنيها.

سعر الرمان من10 إلى 22 جنيها.