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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 مايو

صدى البلد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 9- 5 - 2024،  بالأسواق في مصر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

 

سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5جنيه. 

 

سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 11 جنيه.

 

سعر الثوم:من 55 جنيه.

 

 سعر البصل: من 5 إلى 9 جنيه

 

سعر كيلو البامية: من 25 إلى45 جنيه.

 

سعر كيلو الملوخية: من 6 إلى 10 جنيه.

 

سعر كيلو الكوسة: 9 جنيه.

 

 سعر ورق العنب: من11  إلى25 جنيها.

 

سعر كيلو البسلة 26 جنيها.

 

سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها

 

سعر الخيار من 6 إلى 9 جنيها

 

أسعار الفاكهة اليوم

 

سعر كيلو الموز: 16.23 جنيه.

 

سعر عنب البناتي أحمر من 25 إلى 55 جنيه

 

سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيه.

 

 

سعر كيلو التفاح من 15 إلى 25 جنيه.

 

سعر البرتقال من 3.5 إلى 5.5 جنيه

 

سعر اليوسفي من 3 إلى 9  جنيه

 

سعر التفاح الأصفر من 40 إلى 70جنيها.

 

 سعر الشمام : 13 جنيه.

 

 سعر الفراولة من 9 إلى17  جنيها.

 

سعر  الجوافة من 15 إلى35 جنيها.

 

سعر الرمان من10  إلى 22 جنيها.

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