سهم Intel يهوي لأدنى مستوياته في عام.. وسقوط حر لسهم Tripadvisor

أغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين متأثرة بارتفاع عوائد السندات من جهة، وموسم النتائج الإيجابي والتفاؤل بخفض الفائدة بعد بيانات سوق العمل من جهة أخرى.

وارتدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في شهر لتصل إلى 4.5%.

بالمقابل، ارتفعت رهانات خفض الفائدة لشهر سبتمبر إلى 67% من 54% قبل أسبوع وفقًا لأداة Fedwatch.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.4% أي ما يعادل 172 نقطة مسجلاً سادس مكاسب يومية على التوالي ليحقق أطول سلسلة مكاسب يومية منذ ديسمبر من العام الماضي.

بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي ليغلق عند 16302 نقطة بضغط من تراجع أسهم التكنولوجيا الكُبري مثل Amazon وAlphabet نتيجة ارتفاع عوائد السندات.

وأغلق مؤشر S&P 500 مستقراً عند مستويات 5187 نقطة بعد أن حد الانخفاض الكبير لسهم Uber بنسبة 6% من مكاسب المؤشر عقب إعلان الشركة عن خسارة فصلية مفاجئة وتوقعات متشائمة.

أسهم Intel

انخفض سهم Intel بنسبة 2.2% إلى أدنى مستوياته في عام كامل، لتفقد الشركة نحو 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن حذرت الشركة من انخفاض مبيعاتها من الولايات المتحدة بإلغاء بعض تراخيص التصدير الخاصة بشركة صناعة الرقائق للصين.

وبحسب وكالة “رويترز”، ألغت الولايات المتحدة التراخيص التي سمحت للشركات، بما في ذلك Intel وQualcomm، بشحن الرقائق المستخدمة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف إلى شركة Huawei الصينية الخاضعة للعقوبات.

أسهم Tripadvisor

هبط سهم Tripadvisor بنسبة 29% ليتكبد أكبر خسارة يومية في تاريخه بعد أن استبعدت الشركة عملية بيع محتملة في هذا الوقت وتكبدت خسارة فصلية مفاجئة.

وقالت وكالة السفر عبر الإنترنت اليوم، الخميس، إن العرض المقدم من شركة Liberty لا يصب في مصلحة الشركة بالوقت الحالي.

كما أعلنت عن خسارة في الربع الأول قدرها 43 سنتًا للسهم الواحد، بينما توقع المحللون في المتوسط ربحًا قدره 2 سنتًا.