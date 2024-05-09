بروتوكول تعاون بين الأعلى للآثار وجامعة الزقازيق لعرض مجموعة من القطع الأثرية

في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على إبراز عراقة الحضارة المصرية وآثارها الخالدة، ورفع الوعي الأثري بين الشباب من طلاب الجامعات المصرية في ذات الوقت، وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ممثلاً عن المجلس، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ممثلاً عن الجامعة، بروتوكول تعاون مشتركا لعرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة، والذي تم تخصيصه لتعريف طلاب الجامعة بثراء تاريخ مصر وحضارتها من خلال القطع الأثرية المعروضة به.

وتعتبر هذه القطع من نتاج الحفائر الأثرية لبعثة الجامعة، وتبلغ نحو 5807 قطع أثرية.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال مراسم توقيع البروتوكول، حرص الدكتور محمد إسماعيل خالد على الترحيب بالدكتور خالد الدرندلي وممثلي الجامعة، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والجامعة والذي يمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال علم الآثار والمتاحف وأعمال الحفائر وغيرها، لافتا إلى تولي الدكتور الراحل محمد إبراهيم بكر، العميد السابق والمؤسس للمعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، رئاسة هيئة الآثار في تسعينات القرن الماضي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالا لأوجه التعاون القائمة، والذي يعتبر خطوة جديدة للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون بين المجلس والجامعة.

وفي كلمته، قدم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، الشكر لوزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلي للآثار على التعاون الممتد والمثمر والبناء.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن توقيع هذا البروتوكول وما قام به المجلس الأعلى للآثار من جهد لاستكمال متحف الآثار بالجامعة ليؤكد صدق النوايا من الجانبين.

وأعرب الدرندلي عن أمله في زيادة هذا التعاون في الفترة المقبلة في المجالات التعليمية والبحثية والأثرية، لا سيما بعد إنشاء كلية الآثار بصان الحجر بالجامعة، بالإضافة إلى وجود المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم وكلية الدراسات الآسيوية.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة لأمين عام المجلس الأعلى للآثار للمشاركة في فعاليات احتفال جامعة الزقازيق بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها بمحاضرة عن القيمة التاريخية والأثرية لمنطقة تل بسطة و مدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية عبر العصور.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، حرص الدكتور خالد الدرندلي على إهداء درع الجامعة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

حضر مراسم التوقيع من المجلس الأعلى للآثار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والمستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار.

وحضر من جانب جامعة الزقازيق الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عمر، أستاذ علم المصريات بالمعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم، وال⁠دكتور محمد الشايب، الأستاذ بمعهد حضارات الشرق الأدنى، والدكتور محمد عوض، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

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