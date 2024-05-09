عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي قرية مشتهر بطوخ ..صور

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرية مشتهر بمركز طوخ وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاقا من الدور المجتمعي للجامعة.


وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب.
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام ، والجلدية ، والمسالك البولية .

 وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46  حالة باطنة ، و53 حالة أطفال ، و 48 حالة رمد ، و61 حالة عظام ، و 61 حالة جلدية ، و 9 حالات مسالك ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

IMG-20240509-WA0029
IMG-20240509-WA0029
IMG-20240509-WA0033
IMG-20240509-WA0033
IMG-20240509-WA0034
IMG-20240509-WA0034
IMG-20240509-WA0030
IMG-20240509-WA0030
IMG-20240509-WA0031
IMG-20240509-WA0031
بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها العمليات الجراحية رئيس جامعة بنها قرية مشتهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

آثار كارثية .. السيسي والخصاونة يؤكدان الرفض الكامل لأي عمليات عسكرية في رفح

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

موضوعات متعلقة

بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية العام القادم

توريد 66080 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق طوخ

المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الهيروين في العبور

تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة صغيرين في قليوب للمرافعة

المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطفل بالخصوص

المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة داخل سيارة بالعبور

إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بقتـ ل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح

تطورات جديدة في إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة بالجيزة |القصة كاملة

مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-