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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخصاونة: الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجيستيات بين مصر والأردن

الدكتور بشر الخصاونة
الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني

قال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، إن الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان دائماً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

تفعيل مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والأردن 


وأضاف "الخصاونة" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سوف يتم العمل على توسيع طاقة وسعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى طاقة تصل إلى 2000 ميجا وات.

 

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى، أنه تم الإتفاق على تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجيستيات بين مصر والأردن، لافتاً إلى أنه تم بحث تفعيل مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والأردن والتي تضم الإمارات والبحرين أيضاً.

 

الأردن الرئيس السيسي القدس مصطفى مدبولي مصر الربط الكهربائي

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