غدا.. ندى موسى وهلا رشدي ومخرج حق عرب في سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة ندى موسى التي تكشف تفاصيل خاصة عن مشاركتها في مسلسل الفريدو وتتحدث أيضا عن كواليس احدث اعمالها الفنية كما تكشف عن الجانب الآخر من حياتها الشخصية.



وتستعرض شيرين خلال الحلقة ايضا كواليس حفل الفنانة هلا رشدي وتفاصيل أحدث أغانيها خلال الفترة المقبلة، وتكشف لاول مرة عن تفاصيل تقديمها لبرنامج خاص للاطفال.

وتستعرض أيضا خلال الحلقة لقاء خاص مع المخرج إسماعيل فاروق الذي يكشف عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق الذي تم عرضه في شهر رمضان، ويتحدث عن اصعب المشاهد التي تم تصويرها وعن رأيه في العوضي وباقي ابطال المسلسل.

وتستعرض أيضا لقاء خاص مع الفنانة دنيا المصري التي شاركت في مسلسل حق عرب وقدمت شخصية سميحة وواجهت رد فعل غريب من بعض الجماهير كما تتحدث ايضا عن خطتها في الفترة المقبلة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.