نائبة: وجود استراتيجية لإرسال عمالة فنية إلى اليونان يمثل غطاء شرعي من الوزارة

رحبت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بإعلان وزير العمل عن استراتيجية لإرسال عمالة فنية إلى اليونان في مجالات الزراعة والسياحة والبناء.

وقالت غادة عجمى لـ"صدى البلد" إنها فكرة ممتازة، خاصة وأننا كنواب سبق وأن تقدمنا بطلبات إحاطة بشأن عدم وجود تعاقدات وترابط بين السفارات لتصدير العمالة المصرية إلى الخارج، فى ظل وجود أشخاص تقوم بتسفير العمالة المصرية بعيدا عن غطاء وزارة القوى العاملة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أننا طالبنا السفارات بتصدير العمالة إلى الخارج من خلال هجرة شرعية وتدريبهم على حسب الدولة والمجالات التى تحتاج إليها ، مؤكدة أن هذه السفارات تعتبر غطاء شرعى بدلا من الإعتماد على مكاتب السفر إلى الخارج الغير شرعية.

وطالبت بضرورة وجود جهود كبيرة من جانب وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع السفارات لتصدير العمالة المصرية إلى الخارج، بدءا من المؤهلات العليا وحتى المزارع.

وكان قد اتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما ،على إستراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان ،وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد الوزير حسن شحاتة أن" الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة ،في موسم صيف 2024، وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية، ووهنا تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الإتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن،وهو ما يدفع الأن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها، كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا ،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري،في سوق العمل اليوناني ..جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير العمل حسن شحاتة ومُمثلي الإدارات المٌختصة، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع "الوفد اليوناني" ..

وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة ،لديها كل مُقومات التدريب المهني ،حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية ، وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030" ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي ،وجاهزة من الأن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن ،وفي كل المجالات ...وإتفق الجانبان على تفعيل قنوات الإتصال،وتبادل الخبرات، لإنجاز كافة الإجراءات المُتفق عليها..

وتحدث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان ،وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك إستراتيجي في كافة المجالات، وقال أيضًا أن مصر لها ثقل سياسي وإقتصادي وثقافي في العالم أجمع..وأوضح أن اليونان كعضو في الإتحاد الأوروبي، تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والإستراتيجية،في إبراز الدور والجهود المصرية في كافة الملفات.. وأشاد بحديث وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي ، وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الإتفاقيات في مجال العمل، موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة، يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة، ومؤهلة، وواعية بحقوقها وواجباتها، وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج ..وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية..

حضر اللقاء من الجانب اليوناني: ماريوس كالياس، محافظ مصلحة اللجوء، واثيناسيوس لويسيس، نائب رئيس البعثة السفارة اليونانية بالقاهرة،