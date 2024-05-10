ترامب يتهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل والانحياز إلى حماس

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة المقبلة، الخميس، الرئيس الحالي جو بايدن بالتخلي عن إسرائيل.

جاء ذلك، خلال مقابلة أجراها ترامب مع قناة "سبيكتروم نيوز"، استكمالاً لهجومه على منافسه بعد قراره الأخير بحظر إرسال بعض أنواع الأسلحة والقنابل لإسرائيل.

وعندما سأله المذيع عن تصريحات بايدن وما إذا كان لديه خط أحمر في حرب إسرائيل مع حماس، أجاب ترامب: “حسناً، لن أفعل ما فعله بايدن. لقد تخلى للتو عن إسرائيل. لم يسبق لي أن رأيت شيئا مثل ذلك".

وكان ترامب قد اتهم بايدن في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت سابق الخميس، بالانحياز إلى حركة حماس الفلسطينية وقيادة العالم "نحو حرب عالمية ثالثة".

وانتقد ترامب، في المقابلة، سبب تصويت اليهود، الذين عادة ما يدعمون الديمقراطيين بأغلبية ساحقة، بالطريقة التي يصوتون بها، حسب قوله.

وأظهر استطلاع أجراه "مركز بيو للأبحاث"، الشهر الماضي، أن 69% من الناخبين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي، بينما يدعم 29% الجمهوريين.

يشار إلى أن حصة الناخبين اليهود بين الديمقراطيين زادت منذ عام 2020 بنسبة 8%، بحسب القناة.