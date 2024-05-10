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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى منذ 5 أعوام.. ولي العهد السعودي يزور اليابان خلال أيام

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليابان بين 20 و23 مايو، وستكون الأولى له منذ نحو خمسة أعوام، يلتقي خلالها الامبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، وفق ما أعلنت طوكيو اليوم الجمعة.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيان عن أملها "في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد الى «نطاق واسع» من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

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