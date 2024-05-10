إنشاء أول مكتبه عامة في واحة الداخلة بالوادي الجديد

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد بزيارة متحف الثراث الشعبي بمدينة موط بالداخلة، وذلك على هامش جولتها التفقدية للمركز، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

واستمعت لشرح وافٍ عن مقتنيات المتحف، والذي يُعد ذاكرة حية عن تراث واحة الداخلة، يضم مجسمات ولوحات فنية تحكي أهم العادات والتقاليد الواحاتية.

وأشادت نائب المحافظ بالمقتنيات الموجودة بالمتحف، موجهةً بتوثيق وأرشفة تاريخ المتحف وما يحويه؛ حفاظًا عليه من العبث كإرث ثقافي للأجيال القادمة، وتنظيم رحلات داخلية للطلاب والشباب لزيارة المتحف؛ للتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الواحاتى في فترة من تاريخه.

وتفقدت خلال جولتها، مقر إنشاء مكتبة مصر العامة، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات بعد الاستقرار على أنسب المواقع القريبة من الكتلة السكنية لخدمة أكبر عدد من المواطنين، و اعتماد المخصصات المالية اللازمة لأعمال الإنشاء.