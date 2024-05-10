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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنشاء اول مستشفي مزودة بمهبط طائرات في الوادى الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قامت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز الداخلة شملت عددًا من المواقع لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ ببعض المشروعات الجارية، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

 تابعت أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر مستشفى الداخلة الجديد الجاري إنشاؤها بتكلفة 514 مليون جنيه، موجهًة بسرعة توفير المعدات والأجهزة الطبية و الآثاث اللازم لبدء تشغيل المستشفى؛ لتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء المركز. حيث يُقام المستشفى الجديد على مساحة ١٩ ألف٦٥٠م٢، ويشمل مبني سكن للأطباء والتمريض ومبنيين للخدمات ومهبط للإسعاف الطائر.

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وخلال جولتها، تفقدت مجدي العيادات الخارجية الأولى من نوعها بالمركز التابعة للإدارة الصحية بالداخلة، الجاري تجهيزها بشارع الجمهورية بمدينة موط؛ لتقديم خدمات طبية بأسعار مناسبة للمواطنين تضم عدد من التخصصات وخدمات تنظيم الأسرة.

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