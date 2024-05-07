الوادى الجديد .. عودة ضخ مياه الشرب للأحياء الغربية بمدينة الخارجة

أعلنت محافظة الوادى الجديد عودة ضخ مياه الشرب النقية لعدد كبير من المنازل التى تقع غرب وشمال مدينة الخارجة بعد انقطاعها لاكثر من 6 ساعات متواصلة بسبب عطل في احد الخطوط الرئيسية.

قال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد ان فرق الصيانه تمكنت من اصلاح احد خطوط المياه الرئيسية بقطر 6 بوصة والذي كان قد تعرض لعطل مفاجئ استدعى توقف محطتى مياه الامل والزهور وانقطاع المياه عن مئات المنازل والمنشأت لعدة ساعات.

على جانب اخر اكد المتولى إن المركز التكنولوجى بدأ اليوم استقبال كل حالات التصالح ويتم حاليا استعراض للأسماء والأوراق المطلوبة من الجميع وسط حالة من الرضى بين جمهور المستفيدين.

مشيرا ان المحافظات اليوم الثلاثاء بدأت تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، ويساهم القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، فضلا عن تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.