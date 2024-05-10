حصيلة مدمرة في غزة: استشهاد 34000 فلسطيني منذ بدء الحرب

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 34,943 فلسطينيًا فقدوا أرواحهم منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى إصابة 78,572 آخرين. وترسم هذه الأرقام، التي تشمل المدنيين والجنود، صورة قاتمة للعنف المستمر الذي اجتاح المنطقة وذلك وفقا لما أذاعته لسكاي نيوز البريطانية.

أوضحت إن حجم الخسارة والمعاناة لم يسبق له مثيل، حيث تمزقت آلاف العائلات ودُمرت المجتمعات بسبب الهجوم المتواصل للغارات الجوية الإسرائيلية. وفي خضم الفوضى والدمار، يختفي التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، حيث يتحمل المدنيون الأبرياء وطأة العنف.

بالنسبة لشعب غزة، كل يوم يحمل معه أهوال جديدة وحزنا جديدا وهم يتصارعون مع العواقب المدمرة للحرب. ويؤكد الحجم الهائل للضحايا الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وبذل جهود متضافرة لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تجتاح المنطقة.

بينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تستمر الخسائر البشرية في التصاعد، مما يترك المجتمعات محطمة ومستقبلها غير مؤكد. وفي مواجهة هذه المعاناة الهائلة، لا يمكن أن يكون هناك مجال لللامبالاة أو التقاعس عن العمل.