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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط بائع خردة أنهى حياة زميله بسكب مواد حارقة عليه بطنطا

اسعاف لنقل الضحية
اسعاف لنقل الضحية

شهدت أرض الصاري بمنطقة سيجر  بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب علي أيدي بائع خرده باشعال النيران بجسده بسبب خلافات سابقة بينهما وتم ضبط المتهم ونقل الضحية إلي طوارىء طنطا الجامعي .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بالعثور علي جثة شاب وبها آثار حروق شديدة متفرقة بجسده بمنطقة  الصاري خلف مصنع الكاوتش، بمنطقة سيجر بدائرة قسم أول طنطا.

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كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالعثور  على جثة شاب ملقاة داخل أرض الصاري، بمنطقة سيجر بناحية القسم، وبها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم.

كما كشفت مصادر أمنية أن المجني عليه بائع خردة، وأن وراء الواقعة زميله وعمله بائع خردة، والذي أقدم على ارتكاب الواقعة، عقب نشوب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات مالية بينهما، فقرر المتهم إشعال النيران في المجني عليه انتقامًا منه.

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وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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