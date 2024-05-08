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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية للتصالح على مخالفات البناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لتوافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ب 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة في ثاني أيام التصالح  لتقديم  طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

محافظ الغربية يزور الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد|صور

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ الغربية خلال متابعته المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.


واضاف المحافظ انه تم وضع بنرات إرشادية في المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

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التصالح علي مخالفات البناء التصالح على مخالفات التهنئة بعيد القيامة المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

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