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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال الكنائس يشكرون الرئيس على هداياه

محافظ الغربية يزور الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأطفال بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، قدّم خلاها المحافظ هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين، وذلك بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني، نجوى العشيري السكرتير العام، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ،  ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

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وزار محافظ الغربية الكنيسة الإنجيلية، حيث كان في استقباله القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد أبناء الطائفة الإنجيلية، ووجّه القس منسى التحية والتهنئة والشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي على هداياه للأطفال في يوم عيدهم، في لمسة جميلة مليئة بالحب والمشاركة وهو ما تعودنا عليه دائما من سيادته. 
وفي كلمته اكد المحافظ أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

ثم توجه المحافظ بعد ذلك لمطرانية طنطا، حيث كان في استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

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وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال المحافظ إن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص فخامة الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط كافة مناسبتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس الملهم عبد الفتاح السيسي.

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من جانبه وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير للرئيس والذي يعطينا دائما دروسًا في الوطنية والحب والانتماء الذي يجمع بين جميع طوائف الشعب المصري وهو ما يظهر جليا في حرصه على تقديم الهدايا للأطفال في كل ربوع مصر.

يذكر أن محافظ الغربية سيستكمل زياراته مساء اليوم بزيارة مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود.

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أطفال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكنيسة الإنجيلية رئيس حي ثان طنطا رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي

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