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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحبة والأخوة.. محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس بطنطا

الانبا بولا أسقف
الانبا بولا أسقف طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية ،الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع ،العميد هاني عامر المستشار العسكري ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ينعيان الكاتب الصحفي عاطف دعبس

ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية

ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد الدكتور أحمد عطا الدكتور محمود سليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الجمهوري أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلسى

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