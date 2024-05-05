عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقباط يحتفلون بعيد القيامة بكنائس مطرانيتي طنطا والمحلة .. صور

الاخوه الأقباط بكنائس
الاخوه الأقباط بكنائس الغربية

شهدت مطرانيتي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية استمرار توافد الآلاف من الأسر والعائلات من الاخوه الأقباط علي الكنائس للمشاركة في تدشين الصلوات المصحوبة بالترانيم والبخور الكنسي تحت إشراف قداسة الانبا بولا والانبا اغناطيوس و نخبة من الأساقفة والقساوسة ابتهاجا باعياد القيامة علي مستوي قري ومراكز المحافظة.


كما حرص كبار الأسر والعائلات علي اصطحاب أبناءهم الأطفال مرتديين الملابس الجديدة احتفاءا بأعياد القمامة وسط أجواء من الفرحة والسعادة علي وجوههم.

وزير التربية والتعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا


من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان شوارع وميادين المحافظة تتجمل و تتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم حيث  تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من فخامة الرئيس السيسي للأخوة الأقباط كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال الأخوه الاقباط خلال احتفالات عيد القيامة  وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها ،كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح ، بالإضافة الي توفير تأمين طبي و عيادات طبيه متنقله أمام الكنائس ، جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تابع خلالها المحافظ جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين احتفالا بالعيد .

أستاذ بجامعة القدس: انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية تضع حكومة "سوناك" فى مأزق

وهنئ محافظ الغربية الاخوه الاقباط بمحافظة الغربية  وأضاف: "أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

IMG20240504205532
IMG20240504205532
IMG20240504205537
IMG20240504205537
IMG20240504204717_01
IMG20240504204717_01
IMG20240504204708
IMG20240504204708
IMG20240504204719_01
IMG20240504204719_01
IMG20240504204658_01
IMG20240504204658_01
IMG20240504204651_01
IMG20240504204651_01
IMG20240504204606_01
IMG20240504204606_01
IMG20240504204559_01
IMG20240504204559_01
IMG20240504204558_01
IMG20240504204558_01
IMG20240504204555_01
IMG20240504204555_01
IMG20240504204536_01
IMG20240504204536_01
IMG20240504204535_01
IMG20240504204535_01
IMG20240504204426_01
IMG20240504204426_01
IMG20240504204425_01
IMG20240504204425_01
الأخوة الأقباط استقبال المواطنين السلام والمحبة الرئيس السيس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشوارع الدكتور طارق رحمي الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد بمحافظة الغربية بجامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

400 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل شم النسيم

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

لجنة توريد القمح بالغربية تتابع أعمال التفريغ بصومعة طنطا الإماراتية

ترشيحاتنا

الشيخ الطبلاوي.. الذكرى الرابعة لرحيل ظاهرة العصر والحنجرة الذهبية

6 جنيهات دفعة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

لزيادة المحصول.. مواعيد وطرق زراعة جميع أصناف الأرز

أدعية شهر شوال المستحبة.. احرص على هذه الكلمات قبل أن ينتهي

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ