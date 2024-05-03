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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بجامعة القدس: انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية تضع حكومة "سوناك" فى مأزق

سوناك
سوناك

قال الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن بريطانيا تشعر بأنها في مأزق حقيقي وخاصة أن الرأي العام الفلسطيني يستهجن الموقف البريطاني، خاصًة مع تصاعد الاحتجاجات في بريطانيا بينما تُشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تعرض حزب المحافظين لهزيمة كبيرة في أي انتخابات مقبلة.

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وأضاف “شهاب”  خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه العقوبات غير جدية وغير كافية خاصة أنه لا توجد عقوبات عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.

وتابع: "العقوبات تأتي في إطار حفظ ماء الوجه، خاصة أن الموقف البريطاني واضح، فقد انضمت للولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بقبول منح الدول الفلسطينية العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وغيرها من المواقف الكاشفة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

أوضح أن الموقف البريطاني مخجل بالنسبة للفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، وما تقوم بريطانيا غير كافي بتاتًا وهو فقط لمحاولات إعطاء إنطباع بأن بريطانيا ربما تقوم بإتجاه يختلف عما تقوم به على أرض الواقع من خلال تصريحات لا تتبعها أي خطوات حقيقية زيادة اعتداءات المستوطنين أيضا غير طبيعية في الضفة الغربية.

أكد أن بريطانيا هي السبب الرئيسي في مأساة الشعب الفلسطيني التي يعيشها منذ عقود، فعندما كانت فلسطين تحت الانتداب بريطاني كان هناك جريمة إصدار تصريح بالفور ووعد بريطانيا بإقامة وطن على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا غلى أن هناك  حالة اشمئزاز من الموقف البريطاني.

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