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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك يعلن إجراء اتصال هاتفي مع نتنياهو بشأن الهجوم الإيراني والرد الإسرائيلي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، للتعبير عن التضامن مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، ومناقشة كيفية منع المزيد من التصعيد.

وقال سوناك أمام مجلس العموم البريطاني: "إننا نعمل بشكل عاجل مع حلفائنا لتهدئة الوضع ومنع المزيد من إراقة الدماء".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نريد أن نرى الهدوء يسود المنطقة، ونوجه كل جهودنا الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية".

وأوضح أنه "يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس"، مشيرا إلى أن قادة مجموعة السبع سيعملون معًا لتنسيق "الإجراءات الدبلوماسية" خلال الأيام المقبلة.

وأدان سوناك إيران لسعيها إلى إغراق الشرق الأوسط في أزمة جديدة، لافتا إلى أن حجم الهجوم وحقيقة أنه استهدف إسرائيل مباشرة لم يسبق له مثيل، لقد كان تصعيدًا متهورًا وخطيرًا.

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