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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طلب من كاتس.. بريطانيا تعتزم معاقبة إيران بسبب هجومها على إسرائيل

هجوم ايران
هجوم ايران

أكد وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، أن لندن ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران.

وبشأن إمكانية حظر الحرس الثوري الإيراني، قال كاميرون، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سنبقي الأمر قيد الدراسة".

وكان وزير الخارجية البريطاني قد حث إسرائيل على عدم الانتقام بعد هجوم إيران بالطائرات بدون طيار والصواريخ، قائلا إن خطوة طهران كانت فشلا شبه كامل وينبغي أن يظل التركيز على الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريح لشبكة "سكاي نيوز"، قال كاميرون: "إذا كنت جالسا في إسرائيل هذا الصباح، فأنت تفكر بشكل صحيح تماما، لدينا كل الحق في الرد على هذا. لكننا نحثهم على عدم التصعيد".

وأضاف "من نواح كثيرة، كانت هذه هزيمة مزدوجة لإيران. كان الهجوم فشلا شبه كامل، وكشفوا للعالم أنهم التأثير الخبيث في المنطقة. لذلك نأمل ألا يكون هناك رد انتقامي."

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين وشكرهم على مساعدتهم في إسقاط الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية الليلة الماضية.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كاتس عبر منصة "اكس"، إن إسرائيل التزمت بالدفاع عن مواطنيها، وحث البلدين على “إضعاف النظام الإيراني”، وحظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات معوقة على مشروع الصواريخ الإيراني".


وأضاف: "يجب على إيران دفع الثمن".

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