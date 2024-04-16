انعدام الأمن.. سوناك يؤكد لنتنياهو أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن سوناك أكد لنتنياهو أن التصعيد الكبير ليس في مصلحة أحد ولن يؤدي إلا إلى تعميق انعدام الأمن في الشرق الأوسط.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك أكد مجددا دعم بريطانيا الثابت لأمن إسرائيل والاستقرار بالمنطقة ككل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أندريا دى دومينيكو، اليوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة ستطلق غدا الأربعاء نداء لجمع تبرعات بقيمة 2.8 مليار دولار لمساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في عام 2024.

وأوضح دومينيكو خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "من الواضح أن 90% مخصص لقطاع غزة"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.