بيان عاجل من حكومة غزة بشأن استشهاد 7 أفراد شرطة بقصف إسرائيلي

أدان مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة تتبع لشرطة مركز الشجاعية بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 9 شهداء من رجال الشرطة والمارة وإصابة 7 آخرين.

وقال مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان: "ندين جريمة الاحتلال الجبانة بقصف سيارة تتبع لشرطة مركز الشجاعية بمدينة غزة خلال مهامهم الاعتيادية في تنظيم السوق وحركة المواطنين؛ ما أسفر عن إرتقاء 9 شهداء من رجال الشرطة والمارة وإصابة 7 آخرين".

وأضاف المكتب الإعلامي: "نرى في تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للكوادر الخدماتية والشرطية عملا إجراميا، يهدف من خلاله الاحتلال لإرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتسيير حياة المواطنين وتقديم الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد المكتب الإعلامي، أن أفراد الشرطة لهم حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من قصفها جريمة إسرائيلية مركبة تعكس استهتارا بالقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على أن كل مساعي ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لضرب الجبهه الداخلية في غزة، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفلتان الأمني.