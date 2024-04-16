داخلية غزة تعلن استشهاد 7 من أفرادها في قصف إسرائيلي على حي التفاح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 من ضباط وعناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في حي التفاح شرق غزة.

وطالبت وزارة الداخلية في غزة، في بيان لها، الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف عناصر الشرطة الذين يقومون بواجب الخدمة المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيدًا و76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الاثنين 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و94 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون ليل الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال قطاع غزة.