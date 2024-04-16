العثور على قنابل تزن ألف رطل داخل مدارس غزة بعد انسحاب الاحتلال

أكدت وكالة أونروا، أنه تم العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس بقطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

خسائر إسرائيل بالحرب

أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى عواقب مؤلمة عليها، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وقال المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء في ثالث تقدير له، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 بالمئة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 بالمئة.