نشرة التوك شو|شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. واستمرار الموجة الحارة لهذا الموعد.. وآخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عيار 21 يسجل 3275 جنيها| أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

شعبة الذهب توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة لـ الذهب بالغرفة التجارية، إن فكرة "الكاش باك" ميزة يستفاد منها العميل، عند التعامل بالسبائك مغلفة، متابعا: الفكرة تعتمد على أن العميل يسترد جزءا من المصنعية خلال الشراء.



سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

أعلى معدل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات فى درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم هناك مزيد من الارتفاعات عن أمس لدرجة، لأن العظمي بالقاهرة الكبري تصل ل31 درجة مئوية.

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات

شهد البلاد خلال هذه الأيام ارتفاع في درجات الحرارة تصل لـ 30 و 35 درجة في بعض المناطق، ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرات من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن غدًا الأربعاء ستتأثر القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري لـ عواصف ترابية ورملية.



الصحة: ميزانية ضخمة للتأمين تخدم 70 مليون منتفع

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي الحياة الكريمة للمواطن المصري، وجزء منها هي الحياة الكريمة الصحية، مشيرا إلى قانون التأمين الصحي الذى صدر عام 2018 وتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد فى ست محافظات، والآن يتم البدء فى خمس محافظات أخرى.

حسام عبدالغفار: يحق للمواطن العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة بحث أمس ملف إضافة محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي سوف تشمل 5 محافظات، من بينهم مرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء، موضحا أن هناك تدريب طبي وتطوير مهني مستمر لكل مقدمي الخدمة الصحية «الفريق الطبي بالكامل».

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم

صرحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه تم استشهاد نحو 6 آلاف من الأمهات الفلسطينيات في غزة اللاتي تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم.



القوات الجوية المصرية تسقط أطنانا من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرًا عاجلا يفيد بأن القوات الجوية المصرية تسقط أطنانا من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.



إيران: سنرد على أي هجوم إسرائيلي "في غضون ثوان"

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إيران قالت إنها سترد على أي هجوم إسرائيلي "في غضون ثوان".