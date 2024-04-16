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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. اليوم

الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية والعربية

 استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"  اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و 47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.62 جنيه للبيع، و 51.47 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.21 جنيه للبيع، و 60.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.01 جنيه للبيع، و 154.52 جنيه للشراء.
 

الدولار أسعار الدولار العملات العربية العملات الاجنبية اليورو

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