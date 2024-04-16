إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب |شاهد

تمكن مخبز في شمال غزة، بمساعدة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من استئناف العمل لإنتاج أرغفة الخبز، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.



طوابير طويلة لشراء الخبز

ويظهر الفيديو الذي عرضته فضائية يورونيوز آلاف الفلسطينيين المصطفين في طوابير طويلة لشراء الخبز في مدينة غزة المدمرة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين إنه تمكن من إيصال الوقود والدقيق إلى المدينة الواقعة شمال القطاع، مما سمح للمخبز بالعمل مرة أخرى.

وأضاف متحدث باسم برنامج الأغذية أن مساعدات الوقود والدقيق قد تكفي لأربعة أيام.