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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد زراعي يوضح جهود الحكومة في تسهيل عملية توريد القمح |تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزارعي، إن القمح يمثل سلعة الغذاء الأولى في مصر، ومن هنا تكمن أهمية عملية توريد القمح من المزارعين للشون والصوامع التابعة للدولة.
 

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رفع السعر لـ 2000 جنيه

وأضاف “صيام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الغرفة المركزية في وزراة التموين تشرف على عملية توريد القمح وذلك من خلال تحديد نقاط الاستلام وجعلها قريبة من المزارعين.
 

وتابع الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزارعي أنه تم رفع سعر أردب القمح من 1600 جنيه لـ 2000 جنيه وهذا يعتبر إجراء إيجابي للغاية في صالح المزارع ويسهم في زيادة عملية التوريد.

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