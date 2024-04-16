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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: ميزانية ضخمة للتأمين تخدم 70 مليون منتفع

متحدث الصحة
متحدث الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسي هي الحياة الكريمة للمواطن المصري، وجزء منها هي الحياة الكريمة الصحية، مشيرا إلى قانون التأمين الصحي الذى صدر عام 2018 وتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد فى ست محافظات، والآن يتم البدء فى خمس محافظات أخرى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هناك منظومة للتأمين الصحي قائمة منذ الستينات ويتم العمل دائما على تطويرها وتحسينها من أجل الوصول لتغطية تأمينية شاملة لكل المصريين. 

وأوضح أن التطوير الذى تم العمل عليه العام الحالي والماضي هو قرار وزير الصحة بضخ فئات جديدة للتأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن اليوم هناك ارتفاع بمعدل التغطية التأمينية تقريبا بحوالي 70 مليونا، عندما تم ضم فئات جديدة وهم المزارعون وعمال الزراعة والفلاحة والسائقون والعمالة غير المنتظمة وأعضاء النقابات المهنية من الفنانين والتشكيليين.

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