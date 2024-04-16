برلماني يحذر: استمرار حرب غزة سيؤجج الصراعات بالمنطقة

قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بجهود جبارة في سبيل الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين.

وشدد "شمس الدين"، على أهمية الجهود العربية وتوحدها للتغلب على التحديات لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، ووقف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وتطرق للقصف الإيراني على إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طالما حذر من تبعات حرب غزة على أمن واستقرار المنطقة، وتأثيراتها على المديين القريب والبعيد.

وأضاف أن تأثيرات الحرب في غزة أصبحت خطراً على المنطقة واستمرارها سيؤجج الصراعات ، سواء في البحر الأحمر، او على الملاحة العالمية، وكذلك بيل دول الصراع.

وأكد على ضرورة الدفع بالمساعدات بشكل أكبر داخل القطاع، مشيراً إلى أن القاهرة تبذل الغالي والنفيس لتوفير الدعم اللازم للأشقاء، ومشيداً بعملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد ملحمة تقودها الإمارات لإغاثة الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة العام الماضي، وأصبحت مع مصر في صدارة الدول التي تحركت لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في ظرف من أصعب الظروف التي تمر على الناس هنا حيث تنقل آلاف الأطنان من المساعدات برا وبحرا وجوا.