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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: إسرائيل يمكنها إدخال مئات الأطنان من المساعدات في دقائق

غزة
غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنه الأمور تزداد سواء كل يوم في قطاع غزة.
وأضاف مستشار وكالة الانروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل يمكنها إدخال مئات الأطنان في دقائق لو أردات لكن هناك تهديد بمجاعة قاسية في غزة.
وتابع عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 31 % من الأطفال في شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية.
وأشار عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الى ان نسب انعدام الأمن الغذائي وسط سكان قطاع غزة وصلت إلى معدلات خطيرة.

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