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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر أول من نبهت العالم لخطورة اتساع الحرب في غزة

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده

حذر النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، من تداعيات حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، قائلا: ستتسبب فى توسيع دائرة الصراع من خلال دخول قوى إقليمية فى هذه الحرب، واتساع نطاقها بشكل مدمر ليشمل دولا أخرى في المنطقة.

وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية

 

وطالب نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والوقف وقفة جادة، والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، لافتا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي كانت أول من نبه إلى خطورة هذه الاوضاع وتداعيات استمرار الحرب.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الاتصالات والتحركات التي تقوم بها مصر بعد الضربة الصاروخية من جانب ايران لدولة الاحتلال، قائلا: مصر تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب و توسعها.

وأضاف نائب الصعيد، أن مصر قادرة على حماية توازنها الاستراتيجى فى ظل ما تتعرض له المنطقة، وعدم التورط فى المشكلات والصراعات الإقليمية التى يمكن أن تعرقل المشروع المصرى التنموي الكبير. كما أن تحذيراتها بخصوص اتساع الصراع فيه مصلحة كل دول المنطقة وليس مصلحة مصر فقط.

واختتم النائب محمد نشأت العمده، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعودة للتسوية السياسية، كفيل بانهاء الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار المنشود.

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