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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

وزير التعليم بالغربية
وزير التعليم بالغربية

استقبلت جامعة طنطا اليوم الدكتور رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتور أحمد محمد رجائي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية بعنوان "تصور مقترح لتطوير المدرسة الثانوية العامة في مصر في ضوء النموذج الأوروبي للتميز EFQM".

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أهدى الدكتور محمد حسين نيابة عن الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، درع الجامعة للدكتور رضا السيد حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كل من الدكتور رضا السيد حجازى الأستاذ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور على صالح جوهر أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة دمياط، والدكتور عبد الرؤوف بدوي أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور محمد إبراهيم خليل أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا.

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شهدت المناقشة حضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة هويدا الاتربي القائم بعمل رئيس قسم أصول التربية، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

الصحفي الدكتور محمود ذكي الدكتور محمد حسين الس الدكتور أحمد محمد الدراسات العليا والبحوث الدقه النمو المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المركز القومي للامتحانات المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن

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