عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 11 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 16 مدرسًا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثامنة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سامح سمير على عطوه بكلية العلوم، رجاء طلعت محمد عبد الحكيم بكلية الهندسة .

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد عبد المهيمن  أحمد الحداد ،سارة عبد الرحمن محمد زغلول ، هند صلاح على بكلية الطب ، شروق محمد محمد جمال الدين بكلية طب الاسنان ، سعد محمد ابراهيم ، هوايدا محمد أحمد خليل بكلية الهندسة، سهام إبراهيم سيد أحمد، زينب مسعود محمد بكلية التربية الرياضية، عبير فوزى عبد الفتاح بكلية التربية النوعية.
 

محافظ الغربية يجتمع مع وكيل التعليم لمتابعة سير امتحانات النقل


كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من فاطمه صبرى مختار ، 
عبد الله نبيه عبد الله ، شيماء سعد محمد عوض ،الحسب عبد القادر الحسب، سمر محمد مجدى زين العابدين بكلية الطب ، لينا فاروق زكى الجندى ،علاء نسيم مسعد بكلية الآداب، محمد سليمان احمد سليمان ، بسنت سمير عبد الوهاب بكلية الهندسة ، عبد الحليم حمدي ابراهيم ، امير على محمود ، محمد فتحى محمد ندا ،عبد العال عادل المهدي بكلية التربية الرياضية ،أمانى حسين صادق، محمد حرز الله منصور بكلية التربية النوعية ، مشيرة محمد السيد إبراهيم،  أسماء كمال أحمد لاشين بكلية التمريض.

والموافقة على منح (٣٨) درجة دبلوم، وعدد (٩٨)  درجة ماجستير ، وعدد ( ٢٧ ) درجة الدكتوراه.

الرصف والتطوير الدكتور محمود ذكي التربية النوعية التربية الرياضية احمد سليمان الموقف التنفيذ الموافقة الدكتور محمود الرياضية درجة الدكتوراه دكتور محمود ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

ترشيحاتنا

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد

سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-