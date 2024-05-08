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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع وكيل التعليم لمتابعة سير امتحانات النقل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والتي بدأت صباح اليوم.

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وخلال الاجتماع أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات.

وأشار إلى أن 2705 مدرسة تستقبل 981902 طالبا وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ المرحلة الابتدائية امتحاناتها اليوم وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الاثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر. 

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ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه. 

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

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الإدارات التعليمية إدارات التعليم التربية والتعليم التهنئة بعيد القيامة المجيد الباعة الجائلين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الثانوية العامة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن

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