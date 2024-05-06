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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتابع جاهزية كورنيش طنطا والمحلة وسمنود والحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين خلال العيد

محافظ الغربية يتابع استعدادات طنطا والمحلة وسمنود لأعياد الربيع وشم النسيم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية بطنطا والمحلة وسمنود لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع و شم النسيم ، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بمتابعة جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم ويعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي جرى تطويرها في السنوات الـ10 الأخيرة داخل مدينة طنطا، ليربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري . 

كما تابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات لتكون المحافظة في ابهى صورة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات.

وانتقل المحافظ بعد ذلك للمحلة الكبرى فتابع جاهزية كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين لاستقبال المواطنين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

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وقام المحافظ خلال الجولة بحملة اشغالات مكبرة شملت شوارع ( شركة النصر ، شارع البحر ، ميدان الشون ، العباسي الجديد ، ميدان الششتاوي ، نعمان الاعصر حتي ميدان الزراعة).

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وتوجه المحافظ بعد ذلك لمركز ومدينة سمنود لمتابعة جاهزية كورنيش ترعه الساحل وكورنيش سمنود لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم كما تابع المحافظ جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ ان الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء و الحدائق  والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

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استقبال المواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة الاحتفال بشم النسيم الاستعدادات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الحركة المرورية الحدائق والمنتزهات الحدائق والمتنزهات المنطقة اللوجستية المسطحات الخضراء

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