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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة جولاته الميدانية اليومية بجولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

بدأت الجولة بمتابعته مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا، حيث يتم استمرار أعمال المرافق في مستشفى طنطا العام، والمقامة في منطقة سبرباى بطنطا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%، ويقام المستشفى على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، 4 غرف رعاية مركزة.
كما تابع المحافظ استمرار العمل في مستشفى أورام طنطا الجديد والمقامة على مساحة5874 م2، مشيدا بمعدلات الإنجاز، و من المفترض أن يضم المشفى 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران و الطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.
وقام المحافظ خلال الجولة بإزالة اشغالات وتعدي على حرم الري على الطريق الزراعي امام قرية كفر أبو داود.  

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محافظ الغربية يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بطنطا


وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث يتم أعمال تشطيب غرف المحولات الجديدة وأعمال ترميم بالغرف القديمة وكذا جارى العمل بأماكن توصيل الكابلات.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق مصنع تدوير القمامة بدفرة حيث يتم الرصف باتجاه مصنع دفرة لتدوير القمامة بطول 1 كيلو وعرض 8 متر.

واختتم رحمي الجولة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات  تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على  مساحة 2,3 فدان ة وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام


بالإضافة إلى متابعة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع،وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجوله الدكتور طارق رحمي الإجراءات اللازمة السيولة المرورية المتابعة الميدانية الموقف التنفيذى الموقف التنفيذ إنتاج البيض امتحانات النقل

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محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

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