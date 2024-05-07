محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.



وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين .. مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.



كما تابع رحمي أعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بطنطا بطول 1,38 كم وعرض 20 مترا وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات وأشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.