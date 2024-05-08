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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي: 981902 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 2705 مدرسة

محافظ الغربية يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بطنطا، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شملت تفقد مدرسة الجهاد الابتدائية بشارع سعيد ومدرسة طنطا الإعدادية بشارع ابن الفارض.

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وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وانتظام اللجان، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، ومتابعة المراجعة التعليمية على القنوات التعليمية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

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ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، خاصة دورات المياه.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة جميع الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

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من جانبه، أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية دون أي شكاوى أو معوقات، مشيراً إلى أن 2705 مدارس تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ المرحلة الابتدائية امتحاناتها اليوم وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الاثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر.

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