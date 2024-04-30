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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير طريق طنطا_ محلة منوف.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و 200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترا، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق  ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة  ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .

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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ينعيان الكاتب الصحفي عاطف دعبس

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الأعمال لسرعة انهائها ولعدم تعرض السيارات للإتلاف .

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