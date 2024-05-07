محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى أن مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعته لمشروعات القطاع الطبى بمركز طنطا، حيث يتم استمرار أعمال المرافق في مستشفى طنطا العام، والمقامة في منطقة سبرباى بطنطا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 94%؜، ويقام المستشفى على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، 31 ماكينة غسيل كلوي، 21 عيادة خارجية، 4 غرف رعاية مركزة.

كما تابع المحافظ استمرار العمل على قدم وساق في مستشفى أورام طنطا الجديد والمقامة على مساحة5874 م2، مشيدا بمعدلات الإنجاز، و من المفترض أن يضم المشفى 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

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