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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تعلن موعد إطلاق هاتفها الرائد Motorola X50 Ultra .. مواصفات

هاتف Moto X50 Ultra
هاتف Moto X50 Ultra

أعلنت شركة موتورولا الأمريكية أن موعد إطلاق هاتفها الرائد Motorola X50 Ultra سيكون يوم الخميس المقبل 16 مايو، وسيركز الحدث على بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي. 

 

وسيشهد الحدث أيضًا إطلاق بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب موقع “gsmarena”. 

 

وسيتميز هاتف Moto X50 Ultra على شاشة منحنية من نوع OLED، ودقة تبلغ 2712 × 1220 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية. 

 

وسيقدم هاتف Moto X50 Ultra عدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مما يضمن الحصول على صور عالية الجودة ومكالمات فيديو.

 

ومن المتوقع أن يتم تشغيل Moto X50 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 8s Gen 3، أحدث شرائح كوالكوم الرائدة، ويجب أن يوفر هذا المعالج القوي المزود بأعلى الأجهزة في الجهاز للمستخدمين أداءً استثنائيًا.

 

ومن المقرر أن يحصل المستخدمون أيضًا على استجابة سريعة في مختلف المهام، بدءًا من الألعاب وحتى المهام المتعددة. 

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