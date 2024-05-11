مكتبة مصر العامة بالزقازيق تقدم خدماتها لـ315 طفلا وشابا

نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق 4 ندوات بعنوان “الحكمة من فريضة الصيام - شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة واستجابة الدعوات - محاربة الشائعات - يوم الأصم العربى.

واستقبلت المكتبة 20 طالبا من مدرسة الأمل للصم بأبوحماد للاستفادة من أنشطتها، وذلك خلال شهر أبريل الماضى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بجميع أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والاطلاع واستغلال أوقات فراغهم.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

من جانبها، أشارت رانيا حشيش، مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر أبريل الماضى قدمت عدة أنشطة لـ315 طفا وشابا.

ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية، قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر أبريل الماضى بتنظيم 5 زيارات لـ “روضة مدرسة الشهيد شريف طلعت - جمعية نور الحياة لذوى الهمم - مؤسسة كبار بلا مأوى - مؤسسة أطفال بلا مأوى”، لتقديم خدماتها لـ165 فردا.

كما قامت المكتبة المتنقلة بزيارة منطقة آثار تل بسطا للمشاركة في فعالية “يوم اليتيم”، وتقديم خدمات المكتبة المتنقلة للأطفال المتواجدين في هذه الفعاليات وعددهم 30 طفلا.