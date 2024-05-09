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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 75 طن قمح محلي و167 شيكارة أعلاف مخلوطة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية و برفقة إدارة تموين فاقوس للمرور على التجار ومصانع الأعلاف للإطمئنان على عدم إستخدام القمح المحلي في تصنيع الأعلاف الحيوانية ، فقامت الحملة بالمرور ناحية أكياد و تم ضبط مدشة أعلاف تقوم بخلط القمح المحلي بأعلاف للحمام والطيور ، وتم التحفظ على 167 شيكارة مخلوطة بالقمح على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المدشه بناحية اكياد برقم 7600 لسنة 2024 جنح مركز فاقوس ضد م أ م أ لقيامة بخلط القمح المحلي لموسم حصاد عام 2024 بالاعلاف.

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وباستكمال عملية التفتيش على المخازن تم ضبط 3 مفارش لتجميع القمح يوجد بها كمية من القمح قدرها 75 طن وتم الإشراف علي عملية تحميل القمح علي السيارات وتوريدها الي صومعة الصالحية بالتنسيق مع مدير الصومعه.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأعلاف الحيوانية التموين بالشرقية التفتيشية التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرقابة التموينية

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