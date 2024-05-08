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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استجابت لـ1948 استغاثة خلال أبريل 2024

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بالمحافظة استجابت لـ 1948 شكوى من إجمالي 2039 شكوى واستغاثة تلقتها خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة إنجاز 96%، وجار استكمال مراجعة وفحص 91 شكوى وطلبا؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء- أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء؛ إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة؛ لينعم بثمارها المواطن المصري.

وأكد المحافظ أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع " التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (37) شكوى خلال شهر أبريل الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتساب ( 01150606783 ) وتمت الاستجابة ل(33) شكوى بمعدل إنجاز90%.

من جهته، قال مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية وليد عبدالحميد، إنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg، أو الخط الساخن (16528)، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected]، بجانب الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك: https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar، كما يمكن للمواطنين إرسال شكاواهم مدعومة بالصور عبر الواتساب الرسمي للمحافظة ( 01270664666) .

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