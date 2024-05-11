“الأسئلة من الترم الأول”| خطأ بامتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة الذين امتحنوا في مدرسة نهضة مصر.

وأكدت الشكاوى أن الطلاب فوجئوا بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من منهج الترم الأول وليس الترم الثاني، وبعد الامتحان المدرسة جمعت الأوراق من الطلاب وقدمت اعتذارا للطلاب وتعهدت بأن يتم مراعاة هذا الخطأ أثناء التصحيح

كما أعلنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن تلقيها العديد من الشكاوى من أولياء الأمور الرافضين لأزمة استمرار تداول امتحانات الترم الثاني 2024 على جروبات غش علي تلجرام.

صعوبة امتحان الفيزياء

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت أيضا شكاوى أكدت أن “امتحان مادة الفيزياء لطلاب اولى ثانوي في إدارة الهرم التعليمية جاء صعب جدا، فالاسئلة كلها مركبة ومحتاجة وقت والامتحان وقته ساعة ونصف، كما تم رصد شكوى من تأخر توزيع الامتحان على الطلاب في مدرسة الاهرام للغات لمدة نصف ساعة”.

وأخيرا طالبت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، بتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب الذين يثبت تورطهم في نشر الامتحان على جروبات الغش وايضا مسؤولي اللجان التي يثبت تصوير ونشر الامتحانات من داخلها على جروبات الغش على التليجرام

وعلى جانب آخر .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بمدارس القاهرة، كانت اليوم هادئة، حيث مر اليوم بلا اي شكاوى من صعوبة الامتحانات.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: شهدت لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم، تواجدا فعالا لمديرى عموم الإدارت التعليمية لمتابعة سير إمتحانات النقل بالإدارات التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب في جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2024 مع تذليل كافة العقبات.