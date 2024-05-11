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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: 143 صحفياً استشهدوا في غزة منذ 7أكتوبر

صدى البلد

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 143، بعد وفاة المصور الصحفي بهاء عكاشة ليلاً.

وأضاف المكتب الإعلامي إن عكاشة كان يعمل في قناة الأقصى، وقُتل عندما تعرض منزل عائلته في مخيم جباليا للقصف في غارة جوية.

ووفقا لتقرير نشرته سي إن إن لقد كانت هذه الفترة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عام 1992، عندما بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات. 

وقد سجلت مقتل ما لا يقل عن 97 صحفياً وعاملاً إعلامياً في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول، 92 منهم فلسطينيين.

ويخاطر العديد من الصحفيين في غزة بحياتهم من أجل تغطية ما يحدث هناك. واضطر البعض إلى الفرار من منازلهم دون معدات أو معدات حماية، معتمدين على هواتفهم للتوثيق. 

ويتعين على آخرين السفر إلى مناطق مرتفعة عند تحميل اللقطات، في محاولة لتجاوز انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الاتصالات مع استمرار القصف الإسرائيلي. يواجه المراسلون النازحون الذين يعملون في خيام مؤقتة خطر التعرض للضربات الإسرائيلية.

استمرار القصف السابع من أكتوبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

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